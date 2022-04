Der FCA ist gegen Bochum genau zur richtigen Zeit hellwach

Plus Es war kein schönes Spiel, das der FCA gegen den VfL Bochum lieferte. Doch im Abstiegskampf war es genau passend. Trainer Markus Weinzierl hat vor allem eins richtig gemacht.

Spielerisch glanzvoll war der Auftritt nicht. Muss er in dieser Phase der Saison auch nicht zwangsläufig sein. Für den FC Augsburg geht es darum, den Abstieg zu verhindern. Mit allen Mitteln. Beim Erfolg in Bochum waren Einsatz und Wille entscheidend. Und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. André Hahn und Michael Gregoritsch führten das perfekt vor.