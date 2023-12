Der FCA und das Mittelmaß

Plus Nach der 0:3-Niederlage beim VfB Stuttgart geht der FC Augsburg als Tabellen-Elfter in die Weihnachtspause. Mittelmaß also. Aber ist das schlecht?

Jess Thorup war am Mittwochabend bei der Pressekonferenz nach dem 0:3 beim VfB Stuttgart sichtlich angefasst. Es rumorte in dem 53-jährigen Dänen. Und das ist auch gut so. Denn Mittelmaß ist dem ehrgeizigen Trainer ein Graus.

FCA überwintert mit 18 Punkten

Und der FCA ist derzeit Mittelmaß. Das ist nicht abwertend gemeint. Es ist nicht „nur“ Mittelmaß, sondern „Gott sei Dank“. 18 Zähler nach 16 Punktspielen und Platz elf vor der Weihnachtspause ergeben einen gesicherten Mittelfeldplatz. Von so etwas wagten die FCA-Fans lange nicht zu träumen.

