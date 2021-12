Der Lotse auf der FCA-Brücke

Der FC Augsburg schien nach der ersten Halbzeit beim 1:1 gegen RB Leipzig klar auf der Verliererstraße zu sein. Doch dann kam der FCA wie verwandelt aus der Kabine. Warum das für Trainer Markus Weinzierl spricht.

Markus Weinzierl hat es wieder getan. Wieder einmal hat der Trainer des FC Augsburg sein Team gegen RB Leipzig in der Halbzeit auf den richtigen Weg geführt. Wie ein Lotse, der ein Schiff durch eine knifflige Hafeneinfahrt dirigiert. Elf seiner 17 Tore hat der FCA nach dem Seitenwechsel erzielt, nur acht Gegentore bekommen.

Siege gegen den 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart in der zweiten Halbzeit gesichert

Gegen Gladbach, Köln, VfB, Hertha und jetzt Leipzig sicherte sich der FCA nach der Halbzeit entweder den Sieg oder einen Punkt. Das spricht für den Trainer. Er weiß, was für Stellschrauben er drehen muss, und die Spieler setzen seine Anweisungen um.

Ein gutes Zeichen für die Rückrunde

Die Frage lautet: Warum geht das so selten von Beginn an? Weinzierl musste in dieser Saison improvisieren wie kaum ein anderer Trainer. Verletzungen, Corona und Gelb-Sperren wirbelten seine Vorstellungen immer wieder durcheinander. Besonders in der Innenverteidigung musste Markus Weinzierl immer wieder improvisieren. Dazu kommt, dass seine Spieler oft individuellen Formschwankungen unterworfen waren. Dass ein Ruben Vargas gegen RB Leipzig gar nicht ins Spiel finden würde, war sicher nicht vorauszusehen. Doch Weinzierl reagierte darauf. Es scheint ihm auch in die karten zu spielen, dass nun in der Bundesliga fünf Wechsel erlaubt sind. Nicht immer führten seine Umstellungen auch zu einem zählbaren Erfolg. Trotzdem sind die gelungenen Kurskorrekturen ein gutes Zeichen für die Rückrunde. Was ist möglich, wenn er seine Aufstellung mal strategisch planen kann?

