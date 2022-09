Die dunklen Wolken über dem FCA haben sich verzogen – zumindest vorerst

Plus Der Sieg gegen Bayern war wichtig für den FCA. Nichtsdestotrotz steht der Verrein vor einigen Problemen. Bei drei wichtigen Spielern laufen die Verträge aus.

So eine Stimmung wie am Samstag hat man in der WWK-Arena schon lange nicht mehr erlebt. Die FCA-Fans verwandelten das ausverkaufte Stadion in ein Tollhaus. Ein Sieg gegen den FC Bayern, dem ungeliebten Nachbarn aus München, ist halt etwas ganz Besonderes. Doch viel wichtiger als dieser süße Erfolg war, dass die FCA-Profis endlich wieder vor heimischem Publikum nach drei Niederlagen in Folge ein Spiel mit Leidenschaft, Kampfgeist, Begeisterung und Emotionen ablieferten.

