Die Niederlage gegen Bremen ist für den FCA nicht mehr als ein Dämpfer

Plus Der FCA verliert in Bremen und vergibt eine große Chance. Die Mannschaft aber scheint stabil genug, um damit klarzukommen. Dafür wird schon Trainer Thorup sorgen.

Irgendwann musste dieser Moment kommen. Jess Thorup hatte seine Amtszeit als Augsburger Trainer bislang erfolgreich bestritten. Sechs Spiele war er mit seinem Team ungeschlagen geblieben, vor allem der Sieg vor einer Woche gegen Eintracht Frankfurt hatte nach zuvor drei Unentschieden den Eindruck verfestigt, dass der FCA auf dem richtigen Weg ist. Von dem ist er am Samstag in Bremen zumindest ein kleines Stück wieder abgekommen. Die Leistung erinnerte eher an die Augsburger Mannschaft unter Enrico Maaßen als an das weiterentwickelte Team unter seinem Nachfolger.

FCA-Trainer Jess Thorup ärgert sich über die Niederlage in Bremen. Foto: Carmen Jaspersen, dpa

Die Augsburger haben in Bremen eine große Möglichkeit vergeben, sich noch weiter vom Tabellenkeller abzusetzen. Wegen eigener unzureichender Leistung gegen einen vor allem in Hälfte eins stark verunsicherten Gegner. Wegen unglücklicher Momente wie vor den Gegentoren, als Schiedsrichter Stegemann zunächst bei zwei Schubsern kein Foulspiel sehen wollte und später einem Wechsel nicht zustimmte, was bei den Augsburger Verantwortlichen auf der Bank nicht angekommen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen