Ein heftiger Rückschlag für den FC Augsburg

Plus Mal wieder verpassen die Augsburger einen großen Sprung gegen ein Kellerkind der Fußball-Bundesliga. Jetzt müssen die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden.

Die Ernüchterung ist groß. Bei allen. Das 0:1 in Mainz hat für viel Frust beim FC Augsburg gesorgt. Nicht alleine wegen des Ergebnisses, vielmehr wegen der Art und Weise. Während sich die Gastgeber der Bedeutung der Partie bewusst waren und leidenschaftlich spielten, schien das einen Großteil der Augsburger zu überraschen. Sie waren nicht in der Lage, der Wucht der Mainzer etwas entgegenzusetzen. Weder kämpferisch noch spielerisch oder läuferisch.

Die Mainzer Spielweise sollte niemanden überrascht haben. Nach langer Durststrecke mitsamt eines Trainerwechsels war von den Gastgebern kein fußballerischer Leckerbissen zu erwarten. Sondern eine auf Zweikämpfe und Emotionen ausgelegte Spielweise. Die Augsburger hatten sich darauf vorbereitet, fanden auf dem Platz aber keine Lösungen. Hinzu kamen viele individuelle Fehler, die schon nach 45 Minuten zu einem klaren Rückstand hätten führen müssen. Dass es nur 0:1 aus FCA-Sicht stand, war eine glückliche Fügung. Aber auch diese wussten die Augsburger nicht zu nutzen.