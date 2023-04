Ein Lob reicht nicht: Der FCA braucht dringend Punkte

Plus Der FCA zeigt eine gute Moral gegen Leipzig. Doch es ist wieder keinen Sieg, die Lage spitzt sich zu. Immerhin haben die Augsburger noch alles in der eigenen Hand.

Enrico Maaßen ist Realist. Die oftmals guten Bewertungen der Augsburger Auftritte bringen in der Tabelle nicht weiter. Da braucht es Punkte. Und die sammelt der FCA in den vergangenen Spielen zu selten. Seit fünf Partien warten die Augsburger auf einen Sieg. Teils aus Pech, teils wegen personeller Probleme, aber eben auch wegen eigener Fehler. Das war in Wolfsburg so, setzte sich gegen Köln fort und war auch in Leipzig wieder zu sehen.

In der Defensive boten die Augsburger vor allem in der ersten Hälfte zu viele Räume an. Im Strafraum waren sie nicht konsequent genug, was die Leipziger dank ihrer individuellen Qualität nutzten. Auch in der Offensive fehlte lange Zeit die Durchschlagskraft, was wohl auch an der defensiv geprägten Aufstellung lag. Maaßen hatte auf eine Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt, die er mutig interpretiert sehen wollte. Gelang bei weitem nicht immer.

