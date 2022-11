Der FCA sucht den Anführer fürs offensive Mittelfeld

Plus Der FC Augsburg steht vor der langen Winterpause der Bundesliga mit 15 Punkten auf Platz 14. Das ist zu wenig. Was dem FCA noch fehlt.

Vielleicht hatte Enrico Maaßen so eine Vorahnung. Als er bei der Spieltagspressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum nach seinem Fazit vor der Winterpause gefragt wurde, lehnte er ab. Er wolle erst das Spiel gegen die Bochumer abwarten. Mit 18 Punkten wäre er aber sehr zufrieden.