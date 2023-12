FCA-Coach Thorup weist die Bilanz eines Toptrainers vor

Plus In der Fußball-Bundesliga gilt der FC Augsburg als Mannschaft der Stunde. Mit dem Erfolg gegen Frankfurt sind die Weichen gestellt.

Die Faktoren Glück und Pech sollte man im Fußball nie außer Acht lassen. Eintracht Frankfurt hätte gegen den FC Augsburg spät noch ausgleichen können. Dass ein 2:2 dem Spielverlauf nicht gerecht geworden wäre – letztlich zweitrangig im Ergebnissport. Doch Frankfurts Ngankam vergab. Augsburg siegte – und das äußerst verdient. Das letztlich knappe Ergebnis spiegelte nicht wider, wie souverän die Augsburger über weite Strecken des Spiels agierten. Sie blieben ihrer mutigen und aktiven Spielweise treu, in Summe zeigten sie die bislang stärkste Saisonleistung. Nach drei Unentschieden in Folge und drohender Stagnation stellten sie die Weichen. Dürfen sich im Klassement nun eher nach oben als nach unten orientieren.

Zweifelsohne ist die zuletzt beeindruckende Entwicklung ein Verdienst Thorups. Denn die Spieler sind die gleichen wie unter Vorgänger Enrico Maaßen. Zugleich hat Sportdirektor Marinko Jurendic seinen Teil dazu beigetragen, indem er den richtigen Mann zur richtigen Zeit zum FCA gelotst hat. Mit seiner unaufgeregten Art und seinem einfachen Fußball hat Thorup den Klub innerhalb weniger Wochen stabilisiert. Der smarte Däne weist aktuell die Bilanz eines Toptrainers vor, hat im Schnitt zwei Punkte pro Partie geholt. Davon auszugehen, Augsburg behält dieses Tempo bei, wäre vermessen. Das positive Momentum so lange wie möglich zu nutzen, muss das Ziel sein.