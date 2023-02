Der FCA entwickelt sich zu einem interessanten Bundesliga-Startup

Hallo Herr Götz,

wir kennen uns ja "zumindest vom sehen und kurzem Gespräch her" persönlich bei ein paar Besuchen an den Trainingstagen und ich finde Ihren Beitrag sehr angemessen der derzeitigen Situation sehr gut angepasst.

Ja, es geht wieder aufwärts beim FCA ob man sich da jetzt an dem Wörtchen "Startup" aufregen sollte, halte ich schon für etwas "kleinkariert" und ist nicht der Rede wert, es sich lohnt sich "nicht" darüber zu diskutieren!



Ich habe ja in einem früheren Beitrag schon geschrieben, dass sich viele Kritiker von Stefan Reuter jetzt wohl etwas die Augen reiben, was sich da jetzt in der Winterpause alles getan hat, warum wohl nicht früher schon?



Wenn man den Journalisten etwas ankreiden kann und muss, dann das (und das habe ich Ihnen Herr Götz, sogar persönlich bei einem laufenden Interviews, eingeworfen,) dass durch die Bank einfach zu wenig "richtig" nachgefragt wird.

Ob das nun auf dem Trainingsgelände zu den Torwartgerüchten damals war, oder bei den Pressekonferenzen vor, aber besonders nach den Spielen der Fall ist, es wird zu wenig "konkret" zu verschieden Dingen, die man ansprechen müsste, nachgefragt. Und das war bei allen Pressekonferenzen bisher so, ob da jetzt der Trainer Baum hieß, oder Schmidt (der übrigens den Vargas mit brachte) oder den doch sehr schwierigen Herrn Herrlich. Immer das Gleiche von Ihnen oder Ihren Kollegen die da anwesend waren, bzw. sind, ihre Arbeit "richtig" zu machen!

Ja, das kann man sehr wohl als etwas "schläfrig und schnarchend" bezeichnen und das betrifft nicht nur die AZ, sondern auch andere Zeitungen (Außer vielleicht Zaglers DAZ, aber wohl nur von der Weite betrachtet) wie auch den FCA selber, den man eine Zeitlang schon auch als schläfrig betrachten musste.



Warum und weshalb hat der FCA so stagniert und das bei jedem Trainer, war das nur der Herr Reuter und Herr Ströll zusammen, oder hatte der, der da drüber saß nämlich der EX-Präsident Klaus Hofmann nicht auch einen gehörigen Anteil daran?



Und das vermisse ich persönlich von meiner abonnierten Tages-Zeitung, dass da nicht mal "richtig nachgebohrt" wurde. Ich bin ja nicht so nahe dran bei den entscheidenden Personen, obwohl ich viele Leute und Fans vom FCA kenne, aber doch kein Vergleich zur örtlichen Presse, die doch mindesten einmal in der Woche die Möglichkeit hätten, bei den Entscheider auf den Zahn zu fühlen.



Ich weiß doch die Sachen was von Herrn Hofmann, mit Armin Veh als Aufpasser geplant war, (aber nirgendwo in den Zeitungen zu finden) doch auch nur wieder von anderen Personen, die noch etwas mehr vom Innenleben des FCA wussten.

Journalisten (das gehört eben zu deren Beruf) sollten solche Probleme die da in der Führung herrschten, doch aufklären können, oder?



Ich habe ja in meinem letzten Beitrag dazu geschrieben, dass es jetzt "ein Team" ist, angefangen vom neuen Präsidenten Markus Krapf und dem sehr "wichtigen Aufsichtsrat" wo man zum Teil sogar miteinander befreundet ist. Die sich anscheinend auch mit Stefan Reuter und Michael Ströll, sehr gut verstehen und deren Leistungen würdigen. Wenn man sieht, was sich da in dieser schwierigen Corona-Zeit alles um das Stadion herum, aber besonders an der alten Wirkungsstätte im Norden von Augsburg, mit dem NLZ (vom EX-Präsiden mit einer Mille angeschoben, vergesse ich nicht) alles getan hat, da kann man nur den Hut davor ziehen!

Deshalb kann man nicht unbedingt von einer Stagnation beim FCA sprechen, sondern kann das Geschaffene nur loben!

Das Wort Stagnation kann man jedoch sicherlich verwenden, wenn es um die Plätze geht/ging, wo man am Ende der Saison in der Tabelle jeweils stand, aber eben auch 11 x die Klasse hintereinander gehalten hat. Und das wird nach meinem Dafürhalten, auch in der 12. Saison der Fall sein, da bin ich mir absolut sicher.

Mit diesen Talenten die man da jetzt zur Winterpause geholt hat (und alte Spieler abgegeben hat, bzw. noch im Sommer abgeben wird) und damit wohl alle anderen Bundesligisten etwas überrascht hat, wird und muss "ein mittlerer Tabellenplatz" am Ende der Saison stehen, davon bin ich überzeugt.

