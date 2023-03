FCA gegen Schalke: Bundesliga-Unterhaltung der anderen Art

Guter Kommentar, ich sehe das genauso. Der FCA hat ein ordentliches Spiel gemacht und die Wintereinkäufe haben wieder gezeigt, wie sie die Qualität der Mannschaft in der Breite verbessert haben.

Trainer Maaßen hat nun viele taktische Möglichkeiten und fehlende Spieler wegen Sperren oder Verletzungen fallen bei Weitem nicht mehr so ins Gewicht wie noch vor einem halben Jahr. Zwei Ungeschicklichkeiten, die in so einem Kampfspiel passieren können, haben gestern zwar zwei Punkte gekostet, aber ich bin sicher, dass der FCA den Klassenerhalt schafft. Sechs weitere Punkte sollten reichen und das müsste bei neun ausstehenden Spielen zu schaffen sein.

