FCA müht sich mit Minimalismus zum Klassenerhalt

Plus Der Erfolg gegen Union Berlin beruht auf Augsburger Tugenden. Fehlende Souveränität gleicht der FC Augsburg durch Einsatz aus.

Selbstverständlich versuchen die Verantwortlichen des FC Augsburg, den Ball möglichst flach zu halten. Im Kampf gegen den Abstieg ereignet sich mitunter Unglaubliches, den Klassenerhalt auszurufen, solange dieser rechnerisch nicht vollbracht ist, traut sich keiner. Würde einem sonst auf die Füße fallen. Mit dem Erfolg gegen Union Berlin hat der FCA allerdings einen entscheidenden Schritt Richtung Ligaverbleib getan. Weil die Mitkonkurrenten passende Ergebnisse lieferten, wuchs der Abstand auf sechs Punkte an. Dieser Vorsprung könnte am Saisonende reichen, endgültig gesichert wären die Augsburger wohl mit einem Punkt in Bochum.

FC Augsburg zeigt seine Stärken und seine Schwächen

Gegen Union zeigte sich einmal mehr, wo die Stärken und Schwächen in dieser Saison liegen. Nach sechs von neun Siegen stand ein 1:0. Augsburg gibt in der Liga im Vergleich zu allen anderen Klubs die wenigsten Torschüsse ab. Erfolge entspringen keiner spielerischen Klasse, sie beruhen auf Augsburger Tugenden: auf Kampf, Leidenschaft und Mentalität.

