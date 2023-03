Der FCA stürmt mutig in die Niederlage – und das Team zeigt Charakter

Plus 15 Minuten konnten die FCA-Fans vom zweiten Sieg gegen den FC Bayern München träumen. Am Ende hieß es 3:5. Dennoch gibt es durchaus positive Aspekte.

Eines kann man Enrico Maaßen wirklich nicht nachsagen: dass er keinen Mut hätte. Wie offensiv der FCA-Trainer seine Mannschaft gegen den FC Bayern beginnen ließ, das trauen sich nicht viele seiner Kollegen. Seine Taktik schien erfolgreich zu sein. 15 Minuten lang. Doch nach dem 1:1 schien sein Team in Ehrfurcht zu erstarren.