FCA-Trainer Maaßen braucht Zeit, die er nicht hat

Plus Auf Aufbruchstimmung folgt beim FC Augsburg Ernüchterung. Ein neuer Trainer reicht nicht, um schön und erfolgreich zu spielen. Diese Lehren ergeben sich aus der Freiburg-Niederlage.

Natürlich ist in der Fußball-Bundesliga erst ein Spieltag absolviert. Natürlich besitzt die Tabelle jetzt wenig Aussagekraft. Und natürlich kann nächste Woche alles wieder rosarot leuchten, sollte der FC Augsburg überraschend seine Sieglos-Serie gegen Bayer Leverkusen beenden. Dennoch: Dieses überaus deutliche und absolut verdiente 0:4 des FCA gegen den SC Freiburg hat klargemacht, dass ein neuer Trainer allein innerhalb weniger Wochen keine Trendwende herbeiführen kann. Womöglich hat sich mancher vom letztlich souveränen Weiterkommen im DFB-Pokal zusätzlich blenden lassen, aber aktuell ist der FCA genau das, was etliche in ihm sehen: ein Abstiegskandidat.