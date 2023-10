FCA-Trainer Maaßen hat jeglichen Kredit verspielt

Plus Nach der Niederlage gegen Darmstadt ist die Zukunft von Trainer Enrico Maaßen beim FC Augsburg mehr als fraglich. Die Trennung wäre wohl die richtige Entscheidung.

Vor der Partie gegen den SV Darmstadt 98 hatten Spieler, Trainer und Verantwortliche die Zielsetzung klar formuliert: Gegen den Aufsteiger musste zu Hause gewonnen werden. Trainer Enrico Maaßen erklärte sinngemäß, der Unterschied zwischen dem letztjährigen Zweitligisten und dem FCA, der seit über einem Jahrzehnt der Fußball-Bundesliga angehört, müsste sich während des Spiels und im Ergebnis zeigen. Doch der Auftritt und der Ausgang dieses "Sechs-Punkte-Spiels" reiht sich ein in unzählige Enttäuschungen in den vergangenen Wochen und Monaten. Es war ein weiterer Offenbarungseid.

Mit der 1:2-Niederlage hat Maaßen die Frage beantwortet, ob er noch der richtige Trainer für den FC Augsburg ist. Auf eine durchwachsene Hinserie folgte in der vergangenen Saison eine schwache Rückrunde, die beinahe in der Relegation gegen den Abstieg geendet wäre. Auf die umfassende Analyse im Sommer folgte das blamable Aus im DFB-Pokal gegen Drittliga-Aufsteiger Unterhaching, die Fortsetzung der eklatanten Auswärtsschwäche und ein Start mit nur fünf Punkten in sieben Spielen. Maaßen hat viel Kredit bekommen, diesen jedoch inzwischen verspielt.

