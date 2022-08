FCA-Trainer Maaßens Neuausrichtung muss sich in Erfolgen auf dem Platz niederschlagen

Plus Der neue Trainer des FC Augsburg, Enrico Maaßen, will ein neues Spielsystem installieren. Es gibt erste Erfolge, aber die Verletzungsmisere verändert die Ausgangslage.

Eine Mannschaft, die jahrelang darauf ausgerichtet wurde, mit schnellem Umschaltspiel und wenig Ballbesitz zum Erfolg zu kommen, in ein Team zu verwandeln, das vor allem mit spielerischen Mitteln den Gegner besiegen soll, ist schon ohne Verletzungsprobleme eine Herausforderung für einen jungen Trainer, der zum ersten Mal in der Bundesliga arbeitet.