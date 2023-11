Reicht es für den FCA zur Mittelklasse oder wird er wieder Bundesliga-Schlusslicht?

Plus Erst stoppt der FC Augsburg den Abwärtstrend, jetzt stagniert er in den Ergebnissen. Warum noch immer nicht ganz klar ist, wo sich der FCA verorten lässt.

Nur wenige Minuten fehlten, dann hätte der FC Augsburg den nächsten Sieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Letztlich wäre es gegen Union Berlin dann doch des Guten zu viel gewesen. Der FCA hatte eine ansprechende erste Hälfte gezeigt, hatte mutig und angriffslustig agiert, war nach der Pause allerdings in Passivität verfallen. Hätte die Mannschaft von Trainer Jess Thorup 1:0 gewonnen, wäre dies allein Torhüter Finn Dahmen zu verdanken gewesen. Womöglich war der späte Ausgleichstreffer der Berliner für die weitere Entwicklung der Augsburger nicht zwingend das Schlechteste. Schärft er doch die Sinne, dass sich die Mannschaft auf einem guten Weg, aber längst nicht am Ziel befindet.

Den Abwärtstrend hat der FCA nach dem Trainerwechsel erfolgreich gestoppt, jetzt stagniert er in den Ergebnissen. Noch sucht der Klub in dieser Saison nach seinem Platz in der Tabelle. In den ersten Spielen vermittelte er einen erschreckenden Eindruck, zuletzt hingegen einen gefestigten. Weil der Abstand nach oben geringer ist als der nach unten, dürfen die Augsburger in dieser Spielzeit auf ein Dasein als solider Mittelklasse-Klub hoffen.

