Ricardo Pepi kann für den FCA zum Glücksfall werden

Plus Ricardo Pepi kommt zum FCA. Für mehr als 13 Millionen Euro. Viel Geld für einen 18-Jährigen, das aber gut angelegt sein könnte.

Solides Wirtschaften zahlt sich aus. Trotz Corona ist der FC Augsburg in der Lage, seinen teuersten Transfer zu tätigen. Bislang lag der Rekord bei zehn Millionen Euro für Martin Hinteregger aus Salzburg. Ricardo Pepi ist deutlich teurer. Und natürlich ist es ein Wagnis, mehr als 13 Millionen Euro für einen 18-Jährigen auszugeben.