Setzt der FCA seine Kaderpolitik fort, könnte der Preis dafür ein Abstieg sein

Plus Die Lage im Bundesliga-Abstiegskampf hat sich im Verlauf der Hinrunde für den FC Augsburg gebessert. Es gibt aber Nachholbedarf.

Gegen Greuther Fürth hat der FC Augsburg eine große Chance verpasst. Ein Erfolg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten hätte für einen versöhnlichen Jahresabschluss gesorgt. Mit 20 Punkten hätte der Fußball-Bundesligist das Soll erfüllt. So aber muss er mehr denn je um einen Verbleib in der ersten Liga zittern. Erschwerend kommt hinzu: Anders als in den Jahren zuvor erweist sich die Liga in der unteren Tabellenhälfte als ungemein ausgeglichen. Selbst eine verhältnismäßig hohe Punktausbeute garantiert diesmal keinen Klassenerhalt. So der aktuelle Stand. Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison stand der FCA nach der Vorrunde mit 19 Punkten auf Rang zwölf – und schaffte am Ende gerade noch den Klassenerhalt.

