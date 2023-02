Shoppingtour mit Gewinnern und Verlierern: Winter-Transfers steigern Wert des FCA

Plus Der FC Augsburg entwickelte sich in diesem Winter zu einem der Shopping-Könige der Bundesliga. Warum das nicht schlecht sein muss.

Normalerweise ist der Winter keine optimale Zeit für Großbaustellen, auch nicht im Profi-Fußball. Diese These vertrat bisher auch Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter. Seit zehn Jahren ist er der sportliche Architekt des FCA und bis auf wenige Ausnahmen hielt er sich daran. Doch in diesem Winter unterzog er den Bundesliga-Kader einer gründlichen Sanierung. Sein Bauleiter Enrico Maaßen hat wohl darauf gedrängt. Seit Juni hat er als Trainer das Sagen. Zu Beginn hatte er den ihm zur Verfügung gestellten Kader noch für gut befunden. Groß mitgewirkt hatte er daran selbst nicht. Jetzt sah er dringenden Handlungsbedarf.