So ist der FC Augsburg weit von der Bundesligatauglichkeit entfernt

Plus Bei der 1:3-Niederlage gegen Köln zeigt sich, wie abhängig der FCA von seinen gefährlichsten Offensivkräften ist. Und die Undiszipliniertheiten der vergangenen Wochen rächen sich.

Es war ein Rückfall in fast vergessen geglaubte Zeiten. Bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln zeigte der FCA nur im letzten Drittel der ersten Halbzeit annähernd Bundesliga-Format. Zu wenig, wenn man in den letzten sieben Saisonspielen nicht noch gehörig in den Abstiegsstrudel geraten will. Doch auf Augsburger Seite dominierten individuelle Fehler, Schlafmützigkeit und Abstimmungsprobleme in der Abwehr sowie mangelnde Effizienz und Abschlussschwäche im gegnerischen Sechzehner.

Der FCA muss sich eingestehen, dass er Ausfälle wie die seiner torgefährlichsten Offensivkräfte Mergim Berisha (9 Saisontore) und Ermedin Demirovic (7) nicht gleichwertig ersetzen kann. So sehr Trainer Enrico Maaßen auch beteuert, wie stark er seinem gesamten Kader vertraut. An der Umsetzung mangelt es gewaltig, wenn zum einen Stammkräfte nicht einsetzbar sind und zum anderen die, die auf dem Platz stehen, ihr Leistungsvermögen nicht abrufen.

