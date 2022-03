Spiel gegen Mainz abgesagt: Der FCA ist der größere Verlierer

Nach der Absage der Partie zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 gibt es mehr Fragen als Antworten. Warum die Verlegung des Bundesligaspiels einen Beigeschmack hat.

Andere Themen rücken dieser Tage in den Vordergrund, doch das Coronavirus zeigt sich davon unbeeindruckt. Wütet weiter und treibt Infektionszahlen in die Höhe. Mancher behandelt den stacheligen Begleiter inzwischen wie eine Grippe, andere scheuen weiterhin jedweden Kontakt zu Mitmenschen, weil sie die tödliche Wirkung fürchten.

Blickt man in die ausgedünnten Kader des Profisports, scheint die lockere Haltung auch dort ihre Anhänger zu finden – während andere Klubs strenge Hygienekonzepte verfolgen. Doch der Profisport kann es sich aus gesundheitlichen und spielbetrieblichen Gründen nicht leisten, nachlässig zu werden. Womöglich agiert sogar mancher Ligaverband zu lasch, indem er seinen Klubs zu viele Freiheiten im Testen lässt.

Leidtragender ist an diesem Wochenende der FC Augsburg. Dass sich der Fußball-Bundesligist vehement gegen eine Verlegung der Partie gegen Mainz wehrte, ist nachvollziehbar. Augsburg hat sich im Abstiegskampf Selbstvertrauen geholt. Verlockend die Aussicht, mit einem Erfolg gegen den äußerst angeschlagenen Kontrahenten den nächsten Schritt zum Ligaverbleib zu gehen. Eine Spielverlegung war so gar nicht im Sinn des FCA. Nun muss der Bundesligist erst zusehen, wie die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf punkten kann, und später muss er die Partie unter der Woche nachholen. Die eigenen Profis sind weniger ausgeruht, der Gegner in besserer Verfassung und der Abendtermin könnte weniger Augsburger Anhang ins Stadion locken.

FC Augsburg gegen Mainz 05: DFL hat auf Basis der Fakten entschieden

Andererseits hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf der Basis vorliegender Fakten entschieden. Nach Prüfung des Mainzer Antrags war sich der Ligaverband sicher, dass dem Bundesligisten nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht. Wenn wegen Corona alle Torhüter ausfallen und dies ärztlich bestätigt ist, können weder der FCA noch Mainz etwas daran ändern. So sehr sie das auch wollten.

Wobei genau hier Zweifel mitschwingen. Haben die Mainzer wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um in Augsburg antreten zu können? Oder haben sie genau das Gegenteil getan? Letztlich ausschlaggebend war, dass sich alle Torhüter infiziert hatten und so stark erkrankten, dass ihr Einsatz unmöglich war. Mit Finn Dahmen fällt ein Torwart seit einigen Wochen wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk aus. Ständiger Kontakt mit Mitspielern in der Kabine kann also kaum für seine Erkrankung ursächlich sein. Selbst Mainzer Spielern, die sich bis zum Spiel in Augsburg freitesten konnten, wurde ein Einsatz teils medizinisch untersagt. Und: Alle Profis sollen trotz hundertprozentiger Impfquote symptomatisch sein – wodurch sich Fristen bis zum Freitesten verlängerten.

Lesen Sie dazu auch

Ohne den Mainzer Verantwortlichen etwas unterstellen zu wollen – womöglich hätte jeder andere Bundesligist ebenso Sämtliches ausgereizt –, aber die Absage hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Von zwei Verlierern ist der FCA der größere.