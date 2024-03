Trainer Thorup tut dem FC Augsburg gut

Plus In Darmstadt schöpft die Mannschaft des FC Augsburg ihr Potenzial aus. Für die kommenden Spiele weckt der Rekordsieg Vorfreude. Warum Trainer Jess Thorup so entscheidend ist.

Mit einem solchen Erfolg war wahrlich nicht zu rechnen. Natürlich ging der FC Augsburg gegen den Tabellenletzten SV Darmstadt 98 als Favorit ins Spiel. Natürlich war die zahlreiche Augsburger Anhängerschaft nach Hessen gereist, um einem Erfolg beizuwohnen. Doch dass die Mannschaft von Trainer Jess Thorup sechs Treffer erzielen und einen Rekordsieg landen würde, das kam dann doch überraschend. Die erste halbe Stunde dieses Spiel hat ihren Platz in der Vereinschronik sicher.

Tore erzielen und verhindern bekanntlich die Spieler auf dem Rasen. Der Trainer allerdings beeinflusst direkt, ob die Spieler zu Leistungen imstande sind. Mit Thorup kam im Herbst letzten Jahres beim FCA die Wende zum Guten. Vorgänger und Bundesliga-Neuling Enrico Maaßen verfiel gerade in seiner Endphase in blinden Aktionismus und warf seine Spielphilosophie über den Haufen. Thorup war ebenfalls neu in der Liga, konnte allerdings auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Auch in der schwierigeren Phase, als Ergebnisse nicht zu den Leistungen passten, hielt Thorup an seinem Stil fest und hat Maßnahmen ergriffen.

