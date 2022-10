Trainer und Spieler des FCA zeigen eine beachtenswerte Leistung

Mit dem Sieg gegen Schalke 04 hat sich der FC Augsburg den Rückhalt der Fans zurückerobert. Er geht aber auch auf das Konto von Trainer Enrico Maaßen.

Drei Siege in Folge, der FC Augsburg hat sich in der Bundesliga zu einem der Überraschungsteams gemausert. Das hat viel mit Trainer Enrico Maaßen zu tun. Der hat nach dem Rumpelstart mit drei Heimniederlagen in Serie an den richtigen Stellschrauben gedreht und seiner Mannschaft und seinen Spielern das richtige taktische Konzept beziehungsweise die passende Rolle zugewiesen.

Enrico Maaßen beweist Geschick als Trainer in der Bundesliga

Man darf auch nicht vergessen, dass der Trainer bisher ohne Reece Oxford, Felix Uduokhai und Niklas Dorsch auskommen musste. Eigentlich drei Eckpfeiler in den personellen Planungen. Das alles spricht für den jungen und in der Bundesliga unerfahrenen Trainer.

Das spricht aber auch für seine Spieler. Sie leben das lauf- und zweikampfintensive System auf dem Platz. Damit haben sie sich auch wieder die Zuneigung der Fans zurückerobert, die gerade nach der Heimniederlage gegen Hertha BSC verloren zu gehen schien.

Der FC Augsburg hat vielversprechende Spieler angelockt

Es spricht aber auch für die sportliche Leitung um Geschäftsführer Stefan Reuter. Sie scheint mit Mergim Berisha, Ermedin Demirovic und Maximilian Bauer drei Neuzugänge mit viel Potenzial nach Augsburg gelotst zu haben.

Gehört zu den Hoffnungsträgern beim FC Augsburg: Neuzugang Ermedin Demirovic. Foto: Tom Weller, dpa (Archivbild)

Wie stabil das ganze Gerüst ist, wird sich nun in den nächsten Wochen zeigen. Gegen Wolfsburg muss Enrico Maaßen den gesperrten Mergim Berisha ersetzen, die Innenverteidiger Maximilian Bauer und Jeffrey Gouweleeuw sind mit jeweils vier gelben Karten vorbelastet. Bei der nächsten Verwarnung sind sie ein Spiel gesperrt.

Lesen Sie dazu auch

Es bleibt spannend, doch Maaßen hat schon in den wenigen Wochen gezeigt, dass er mit Problemen umgehen kann.