Trotz des 4:0 im Pokal: FCA-Trainer Maaßen braucht noch Zeit

Plus Die Spieler des FC Augsburg sind von der Idee ihres Trainers Enrico Maaßen überzeugt. Bis zum Bundesliga-Auftakt gibt es aber noch einige Baustellen.

An der grundsätzlichen Einschätzung hat sich nichts geändert. Die Spieler des FC Augsburg sind überzeugt von der Idee ihres neuen Trainers Enrico Maaßen. Sie mögen seinen offensiven Ansatz und seine akribische Art, diesen einzustudieren. Daran hat sich in der Vorbereitung nichts geändert, auch nicht durch das Pokalspiel in Lohne. Beim 4:0-Erfolg war Hälfte eins zwar wenig ansehnlich, die Leistungssteigerung nach der Pause aber diente bei allen Beteiligten als Mutmacher für die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga. Souverän war der Auftritt letztlich gewesen, Hauptsache weitergekommen. Das war das Ziel, und das wurde erreicht.

