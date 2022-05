Kommentar

vor 37 Min.

Trotz Klassenerhalt – die Saison des FCA ist eine Enttäuschung

Nicht immer lief alles nach Wunsch in dieser Spielzeit des FC Augsburg. Von links: Trainer Markus Weinzierl, Co-Trainer Reiner Maurer, Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und Co-Trainer Jonas Scheuermann.

Plus Einmal mehr sichert sich der FC Augsburg den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Für den Klub ist das zwölfte Jahr Erstklassigkeit ein Erfolg. Dennoch war die Erwartung vor dieser Spielzeit eine andere.

Von Johannes Graf

Wie passend: Den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg am vorletzten Spieltag nicht durch eigenes Zutun bewerkstelligt, sondern mithilfe des FC Bayern München. Weil der Meister gegen den VfB Stuttgart zumindest nicht unterlag. Der FCA kann nun auch rechnerisch nicht mehr auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg abrutschen und wird die zwölfte Saison am Stück Part von Deutschlands Eliteliga sein. Das hat mit eigenen Punkten zu tun, aber viel auch mit der Schwäche der anderen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen