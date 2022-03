Unentschieden gegen BVB ist ein wirksames Antidepressivum

Plus Der FC Augsburg spielt 1:1 gegen Borussia Dortmund. Der Punktgewinn hilft ein wenig in der Tabelle, seine Wirkung als Antidepressivum ist aber höher.

Das 1:1 gegen Borussia Dortmund bedeutet einen Bonuspunkt, einen, den man als Kellerkind der Liga nicht unbedingt in der Saisonkalkulation mit einplanen sollte. Genauso wenig wie einen Sieg gegen den FC Bayern München oder ein Unentschieden gegen RB Leipzig. Wohlgesonnene Beobachter des FCA wollen sich gar nicht ausmalen, wo der FCA jetzt stehen würde, wenn nicht diese Überraschungen gelungen wären.