Warum Gikiewicz im FCA-Tor keine Zukunft hat

Plus Derzeit fehlt Rafal Gikiewicz wegen einer Verletzung. Der FC Augsburg hat Argumente auf seiner Seite, sich am Saisonende von ihm zu trennen.

Rafal Gikiewicz steht derzeit nicht im Tor des FC Augsburg. Weil er verletzt ist. Sein Ausfall fällt in eine Phase, die aus Sicht des Spielers ungünstig erscheint. Zwei Spiele fehlen ihm noch, damit sich sein Vertrag um ein Jahr verlängert. Doch selbst falls diese Klausel im Arbeitspapier greift, hat der Torwart in Augsburg keine Zukunft. Dass sein Ansehen innerhalb des Bundesligisten gelitten hat, hat er teils selbst zu verantworten.

Gikiewicz zeigt in dieser Spielzeit keine herausragenden Leistungen. Er pariert solide, leistet sich aber zugleich Fehler. Zudem scheint sein Körper verletzungsanfälliger. Im Herbst verpasste Gikiewicz wegen einer Oberschenkelprellung vier Partien, jetzt sind es auch schon derer zwei, wegen einer Schulterblessur. Folglich kann er sich in einer entscheidenden Phase der Saison, in der der FCA den Ligaverbleib erreichen kann, nicht in Szene setzen. Vertreter Tomas Koubek hält zudem ordentlich.

