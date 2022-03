Weinzierls Schonfrist beim FCA ist vorbei: Er muss endlich liefern

Plus Seit beinahe einem Jahr wirkt Markus Weinzierl als Trainer beim FC Augsburg. Doch dauerhafte Fortschritte sind kaum zu erkennen.

Natürlich hätte das mit Glück auch irgendwie gutgehen können. Trainer Markus Weinzierl hatte seiner Mannschaft in Stuttgart eine defensive Grundordnung verpasst und wollte mit Minimalisten-Fußball punkten. Abstiegskampf macht pragmatisch. Gegen Bielefeld hatte diese destruktive Herangehensweise zu drei Punkten geführt. Doch diese Stuttgarter verhielten sich nicht wie biedere Bielefelder. Sie verfolgten ungeachtet zweier Rückstände ihren Plan und hätten eigentlich schon zu einem viel früheren Zeitpunkt die Tore für den Sieg erzielen müssen.