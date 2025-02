Jess Thorup betont es immer wieder. Seine Mannschaft sei auf einem guten Weg. Als aktuelles Beispiel diente dem Trainer des FC Augsburg die Partie am Samstag in Mainz, die nach biederer Gestaltung von beiden Seiten mit einem 0:0 endete. Für den FCA bedeutet das die Fortsetzung der ungeschlagenen Serie in der Bundesliga.

