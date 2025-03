Das Saisonziel ist erreicht – trotzdem tut dem FCA Zurückhaltung gut

Nur nicht zu viel Euphorie aufkommen lassen. Darauf achteten die Augsburger am Samstag allesamt. Spieler, Trainer, Sportdirektor und Geschäftsführer. Sie alle wiesen darauf hin, dass der Sieg in Dortmund natürlich ein schöner Erfolg sei, die Borussia aber auch weit von ihrer normalen Qualität entfernt war. Und natürlich gebe es nach wie vor noch viel Verbesserungsbedarf im eigenen Spiel, vor allem, was die Offensive betrifft.

