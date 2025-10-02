Icon Menü
Kristijan Jakic fordert „dreckigen Sieg“ für FC Augsburg gegen Wolfsburg

FC Augsburg

FCA-Profi Kristijan Jakic: „Brauchen einen dreckigen Sieg“

In Abwesenheit des verletzten Jeffrey Gouwleeuw führt Kristijan Jakic die FCA-Mannschaft aufs Feld. Er begründet den Negativlauf und erklärt, worauf es gegen den VfL Wolfsburg ankommt.
Von Johannes Graf
    Kristijan Jakic (rechts) im Zweikampf mit Bayern Münchens Harry Kane.
    Kristijan Jakic (rechts) im Zweikampf mit Bayern Münchens Harry Kane. Foto: Harry Langer, dpa

    Plötzlich fängt es an, heftig zu regnen. Kristijan Jakic tropft das Wasser von den Haaren ins Gesicht. Doch er verzieht keine Miene. Redet ruhig weiter, erklärt in Englisch, was derzeit beim FC Augsburg schiefläuft. Warum der Fußball-Bundesligist vier Niederlagen in Serie kassiert hat und inzwischen auf Tabellenplatz 16 steht. Jakic steht am Dienstag durchnässt am Rand des Trainingsplatzes. Hält im Gespräch mit Medienvertretern durch, lässt sich vom heftigen Schauer nicht aus der Ruhe bringen. Bleibt geduldig und fokussiert. Zeigt also jene Eigenschaften, die er und seine Mitspieler jetzt dringend brauchen. „Es ist wie im Leben“, betont der 28-Jährige. „Manchmal läuft es gut, manchmal schlecht.“

