FC Augsburg

vor 43 Min.

Kaum beim FCA – und schon auf dem Platz

Plus Am Freitag kommt Kristijan Jakic nach Augsburg, nach einem Training darf er in Mönchengladbach schon spielen. Er soll Gewinnermentalität ins Team bringen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Kristijan Jakic hatte sich die Schuhe ausgezogen. Er trug nur noch Badelatschen, müde schlurfte er durch die Gänge des Borussia-Parks. Die vergangenen Tage waren anstrengend. Aus der Kabine des FC Augsburg drangen laute Schreie nach draußen. Der Jubel war gewaltig. Der 2:1-Erfolg in Mönchengladbach hat nicht nur zur Verbesserung der schwachen Auswärtsbilanz beigetragen, sondern auch Jakic einen perfekten Einstand beschert. Am Freitag hatte er seinen Vertrag beim FCA unterschrieben, am Samstag erstmals mit seinen neuen Kollegen trainiert, nur um am Sonntag bereits mehr als 30 Minuten auf dem Platz zu stehen.

Und das nicht in einer Partie, deren Ausgang eine halbe Stunde vor Schluss bereits entschieden war. Es war ein enges Kräftemessen, 2:1 stand es zu diesem Zeitpunkt für die Gäste. Dass es auch am Ende dabei blieb, lag mit am 26-Jährigen. "Sein Laufvolumen und die Zweikampfstärke haben der Mannschaft gutgetan", sagte Marinko Jurendic. Für den Augsburger Sportdirektor ist die Verpflichtung von Jakic ein weiteres Mosaiksteinchen des neuen Gebildes. Bei der intensiven Analyse in der Winterpause hatten die Augsburger Verantwortlichen im Zentrum des Spiels noch eine Baustelle ausgemacht. Sie suchten nach einem Anführer, einem Gewinnertypen, der die Mannschaft mitreißen kann. In Jakic hoffen sie einen solchen Spielertypen gefunden zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen