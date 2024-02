FC Augsburg

vor 16 Min.

Augsburgs Kristijan Jakic hat einen großen Traum

Plus Jakic ist im Januar nach Augsburg gewechselt, weil er in Frankfurt kaum zum Einsatz kam. Das ist beim FCA anders und gibt ihm die Chance auf einen großen Traum.

Von Marco Scheinhof

Kristijan Jakic mag es gerne ruhig. Zumindest in seinem Privatleben. Ein guter Kaffee und viel Ruhe – damit ist der Mittelfeldspieler des FC Augsburg schon zufrieden. Er braucht nicht das bunte Treiben in einer Großstadt. Den ganzen Trubel und die Hektik. Da dürfte er es mit seinem Engagement beim FC Augsburg im Vergleich zu seiner vorherigen Station in Frankfurt ganz gut getroffen haben. Die beiden Städte ließen sich nicht vergleichen, sagt er und schmunzelt. Hier das beschauliche Augsburg, dort das aufgeregte Frankfurt.

Jakic fühlt sich beim FCA wohl. Mitte Januar kam der 26-Jährige von der Eintracht, nur zwei Tage vor dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach. Am Niederrhein war der Kroate sofort dabei, gut 30 Minuten vor Schlusspfiff wurde er bereits eingewechselt. Seitdem stand er in jeder Partie in der Augsburger Startelf. Eine lange Eingewöhnungszeit brauchte er nicht. Das spricht für den 26-Jährigen. "Ich bin sehr dankbar, dass ich hier meine Chance bekomme. Vom ersten Tag an habe ich mich wohlgefühlt, es ist wie in einer Familie hier", sagt Jakic über den FCA. Er spüre das Vertrauen und die Zufriedenheit. Darauf ausruhen aber werde er sich nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen