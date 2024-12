KSC gegen FCA im DFB-Pokal war für Leihspieler Lasse Günther das Traumlos

Als Lasse Günther am 3. November die Auslosung zum DFB-Pokal-Achtelfinale verfolgte und als fünftes Duell dem Karlsruher SC der FC Augsburg zugelost wurde, da freute sich der 21-Jährige wahnsinnig: „Für mich war es das Traumlos. Von da an war mir klar, da ich will ich dabei sein, dafür werde ich alles geben.“ Denn seit dem Sommer ist der linke Außenbahnspieler ein Jahr vom FCA an den Zweitligisten ausgeliehen.

