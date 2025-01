Nach Last-Minute-Sieg gegen Heidenheim: Wohin geht die Reise beim FC Augsburg?

FCA-Trainer Jess Thorup ist nicht dafür bekannt, dass er seine Mannschaft wie ein Rumpelstilzchen antreibt. Der Däne steht meist ohne groß sichtbare Emotionen an der Außenlinie. Dieses ruhige Coaching hat ihm in den schlechten Phasen in dieser Saison auch schon die eine oder andere Kritik eingebracht. Am späten Samstagnachmittag zeigte der 54-Jährige aber seine andere Seite. Nach dem Kopfball-Tor des eingewechselten Innenverteidigers Keven Schlotterbeck, das dem FC Augsburg im Duell mit dem 1. FC Heidenheim in allerletzter Sekunde den 2:1 (1:0)-Sieg sicherte, hüpfte Thorup wie ein Flummiball vor lauter Freude über den Rasen.

