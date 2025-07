Lang gedient und kurz geführt: Wer war am längsten als FCA-Kapitän im Einsatz und wer am kürzesten?

Wer beim FC Augsburg die Kapitänsbinde trägt, hat nicht nur Verantwortung, sondern liefert oft noch eine kleine Geschichte mit. Die einen sind über viele Jahre hinweg in der Rolle des Spielführers, bei anderen ist die Ehre nach kurzer Zeit schon wieder vorbei. Doch wer trug die Binde beim FCA eigentlich am längsten – und für wen war es schon nach einer Stunde wieder vorbei?

Jeffrey Gouweleeuw: Keiner war länger Kapitän

Der aktuelle Kapitän der Saison 2024/2025 des FC Augsburg ist auch der Spieler, der die Binde am längsten um den Arm trug. 2020 wurde er zum ersten Mal zum Spielführer des FCA ernannt. Dieses Amt hatte er bis August 2023 inne, dann wurde er von Ermedin Demirović abgelöst. Nachdem dieser im Sommer 2024 nach Stuttgart wechselte, ging die Kapitänsbinde zurück an Gouweleeuw. Diese wird er vermutlich auch in der kommenden Saison unter dem neuen Trainer Sandro Wagner behalten.

Noahkai Banks: Kapitän für eine Stunde

So schnell kann es gehen. Gerade einmal acht Spiele hat er in der Bundesliga bislang absolviert, schon ist er Mannschaftskapitän. Der ganz große Karrieresprung ist es dann allerdings doch noch nicht.

Noahkai Banks feierte ein kurzes Debüt als Teamkapitän. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Noahkai Banks hatte im Testspiel gegen Essen am 25.7. für genau eine Stunde die Kapitänsbinde um. Damit gerechnet hatte der 18-Jährige nicht: Mannschaftskollege Phillip Tietz streifte ihm die Binde über, als er nach 30 Minuten den Platz verließ.

Elvis Rexhbecaj: Kapitän für ein Spiel

Den kürzesten Kapitänseinsatz in der Bundesliga-Geschichte des FCA hatte allerdings Elvis Rexhbecaj. Jeffrey Gouweleeuw, der eigentliche Kapitän, war beim Spiel gegen den 1. FC Köln am 16. Oktober 2022 gelb-gesperrt.

Elvis Rexhbecaj durfte auch schon einmal die Kapitänsbinde für den FCA tragen. Foto: WITTERS (Archivbild)

So wurde Elvis Rexhbecaj ausgerechnet im Spiel gegen seinen Ex-Klub zum Kapitän gemacht. Beim nächsten Spiel ging die Binde jedoch wieder an den offiziellen Kapitän über.