Diese Spieler sind die Verlierer im System Wagner

Lediglich ein spärlicher Haufen steht am Montagnachmittag auf dem Trainingsplatz. Neun Spieler. Elvis Rexhbecaj absolviert einsam Läufe, nach überstandener Rückenverletzung tastet er sich an die Belastung eines Mannschaftstrainings heran. Voll involviert ist Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der nach seiner Innenbandverletzung im Knie an einer Rückkehr in den Spielkader arbeitet. Der Betreuungsschlüssel beim FC Augsburg jedenfalls ist gut, auf zwei Spieler kommt beinahe ein Trainer.

Dass die Zahl der Profis und der Trainer auf dem Platz in einem ungewohnten Verhältnis steht, bedingt sich in einem Wort: Spielersatztraining. Wer am Wochenende beim 1:1 gegen den 1. FC Köln nur wenige Minuten gesammelt oder gar nicht mitgewirkt hat, ist Teil der intensiven Einheit. Zweikämpfe, Torabschlüsse, alles in höchstem Tempo. FCA-Trainer Sandro Wagner lässt üben, was er für die Umsetzung seiner aktiven Spielweise benötigt.

FCA-Trainer Sandro Wagner hat klare Ideen

Unter der spärlichen Schar an Trainingsteilnehmern weilt auch Arne Maier. In Augsburg zählte der U21-Europameister zeitweise zum Stammpersonal. Trainer vertrauten ihm und setzten ihn konstant ein. In der laufenden Saison kam er allerdings lediglich am ersten Spieltag zu einem Kurzeinsatz. Dass Maier aktuell an den Spieltagen die untergeordnete Rolle eines Ersatzspielers ohne Einsatzzeit einnimmt, dafür gibt es Gründe.

Wagner fordert von seinen Spielern ungemein viel Laufarbeit ein. Er setzt auf eine aktive Spielweise in eigenem Ballbesitz und in der Verteidigung. Seine Mannschaft attackiert die Gegenspieler in höchstem Tempo und möchte sie in Zweikämpfe verwickeln und Bälle erobern. Fehlt der Zugriff, werden Räume nicht rechtzeitig geschlossen und das Pressing greift ins Leere. Maier hat seine Stärken, wenn er den Ball am Fuß hat, wenn er seine Technik ausspielen kann. Für das aggressive Pressing mangelt es ihm allerdings an Laufvermögen und Geschwindigkeit.

In der aktuellen 3-4-3-Grundordnung fände er wohl am ehesten einen Platz unter den drei offensiven „Zockern“. In der Rangfolge sind andere Spieler aber vor Maier. Nicht nur Fabian Rieder, Mert Kömür, Elias Saad oder Alexis Claude-Maurice, auch Ismael Gharbi, die Leihgabe von Sporting Braga, oder der Alles-Und-Überall-Spieler Robin Fellhauer. Bei Maier kommt hinzu, dass er 26-Jahre alt ist und sein Vertrag nach dieser Saison ausläuft. Die Zukunft gehört anderen, nachdem Wagner einen Verjüngungsprozess eingeleitet hat und verstärkt Eigengewächse und Spieler Anfang 20 im Bundesligateam ihren Platz bekommen sollen.

Maximilian Bauers Alltag spielt sich in der Regionalliga ab

Maier stand in 1. FC Köln zumindest im Kader. Gänzlich ohne Berücksichtigung bleiben Maximilian Bauer und Mads Pedersen. Bauer wollte sich im Sommer der Herausforderung stellen – trotz des Wissens um die Konkurrenz in der Innenverteidigung. Zuvor war er für ein halbes Jahr an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verliehen gewesen. Die Realität heißt für den 25-Jährigen jetzt: Regionalliga. Dort sammelt der 25-Jährige Spielpraxis (fünf Einsätze, ein Tor). An Bauers Situation wird sich bis Winter nichts ändern. Würde er sich nicht jetzt schon nach einem anderen Klub umsehen, zu dem er fest oder auf Leihbasis wechseln kann, wäre dies verwunderlich.

Ebenso verhält es sich bei Pedersen. Dem dänischen Linksverteidiger war im Sommer klar kommuniziert worden, dass er es schwer haben würde. Dass seine Einsatzchancen also gering sind. Inzwischen ist Pedersen 29 Jahre alt. In den vergangenen Jahren war er oft verletzt. Akut soll ihn keine Verletzung plagen, er unterzieht sich derzeit aber ganzheitlichen Untersuchungen. Diese sollen Aufschluss für seine Verletzungsanfälligkeit geben. Die Zeit dafür hat er. Das Spielersatztraining kann auch ohne ihn stattfinden.