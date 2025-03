Manuel Neuer fällt auch gegen den FC Augsburg aus

Wenn der FC Augsburg am 4. April den FC Bayern München in der WWK-Arena empfängt, dann wird an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) ein wichtiger Spieler beim Rekordmeister fehlen: Torhüter Manuel Neuer.

Der 38-jährige Torhüter hatte sich am 5. März beim Champions-League-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss in der rechte Wade zugezogen. Beim Torjubel zum 2:0 nach knapp einer Stunde. Neuer musste ausgewechselt werden.

FC Bayern: Manuel Neuer muss am Freitag Training früher beenden

Nachdem der ehemalige DFB-Kapitän am Mittwoch erstmals seit seinem vor rund zwei Wochen erlittenen Muskelfaserriss eine Einheit mit Ball absolviert hatte, wird er „in den kommenden Tagen“ erneut eine Trainingspause einlegen. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mit. Bei Neuer sei es „zu einer Reaktion in der Muskulatur der Wade“ gekommen. Laut „Bild“ erlitt Neuer den Rückschlag beim Aufbautraining am Freitag. Er soll die Einheit mit Torwart-Trainer Michael Rechner und Reha-Coach Simon Martinello nach nur 35 Minuten beendet haben – deutlich früher als an den vorangegangenen Tagen. Die letzte Übung konnte Neuer nicht mehr absolvieren. Der Weltmeister von 2014 musste auf dem Rasen zwar nicht behandelt werden, aber ihm war anzumerken: die verletzten Wade bereitete Probleme. Wie mehrere Medien berichten, wird Neuer nicht nur gegen den FC St. Pauli am 29. März fehlen, sondern auch das Spiel beim FCA verpassen.

Gegen den FC Augsburg wird wohl Jonas Urbig im Bayern-Tor stehen

Dann wird wohl Winter-Neuzugang Jonas Urbig im Tor stehen. Der 21-Jährige war von Bayern-Trainer Vincent Kompany zuletzt als Neuer-Ersatz ausgewählt worden. In der Champions League gewann Bayern auch das Rückspiel in Leverkusen mit Urig mit 2:0, in der Bundesliga blieben die Bayern aber mit Uhrig gegen den VfL Bochum (2:3) und Union Berlin (1:1) sieglos.

Icon Vergrößern Jonas Urbig wird wohl für den FC Bayern gegen den FC Augsburg im Tor stehen. Foto: Andreas Gora, dpa Icon Schließen Schließen Jonas Urbig wird wohl für den FC Bayern gegen den FC Augsburg im Tor stehen. Foto: Andreas Gora, dpa

In Berlin patzte Urig beim Ausgleich. Zuletzt musste er wegen einer Fußverletzung seine Teilnahme an den Länderspielen der U21-Nationalmannschaft absagen und reiste zurück nach München. Diese Woche soll er aber wieder ins Training einsteigen. Urig bestritt bisher noch nie ein Pflichtspiel gegen den FC Augsburg.

Manuel Neuer verlor bisher Spiele gegen den FCA

Manuel Neuer hingegen hat bisher 26 Pflichtspiele (Pokal und Bundesliga) gegen den FC Augsburg absolviert. Eines mit Schalke 04 (1:0-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale in der Saison 10/11) und 25 mit dem FC Bayern. Viermal verlor er mit dem FC Bayern gegen den FCA. Der spielt am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim, ehe der FC Bayern nach Augsburg kommt.