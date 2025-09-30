Kehrt Ex-FCA-Sportchef Marinko Jurendic in die Bundesliga zurück?

Marinko Jurendic könnte schon bald wieder in der Bundesliga tätig sein. Der frühere Sportdirektor des FC Augsburg wird beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach als Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus gehandelt. Das Schweizer Portal Hockeyfans.ch nennt den 46-Jährigen als heißen Kandidaten.

Jurendic hatte beim FCA eine bewegte Zeit. Im Sommer 2022 trat er seinen Posten in Augsburg an, nachdem er zuvor in der Schweiz unter anderem beim FC Zürich als Sportchef erfolgreich gearbeitet hatte. In seiner Zeit in der Fuggerstadt war er eng in die Kaderplanung eingebunden, in seiner Anfangszeit arbeitete er noch mit Geschäftsführer Sport Stefan Reuter zusammen, der inzwischen als Berater tätig ist. Unter seiner Verantwortung kamen Spieler wie Dion Beljo, Arne Engels, Chrislain Matsima oder Alexis Claude-Maurice. Jurendic galt als Netzwerker mit einem guten Gespür für Talente.

Die Zeit von Marinko Jurendic endete beim FCA nach zwei Jahren

Seine Amtszeit beim FC Augsburg endete nach nur zwei Jahren aber auch, weil Eigengewächse wie Mert Kömür oder Noakhai Banks kaum Spielzeit bekamen. Im Juni 2024 gaben beide Seiten die Trennung „im gegenseitigen Einvernehmen“ bekannt. Der Klub dankte Jurendic für seine Arbeit, konkrete Gründe wurden nicht genannt. Hinter den Kulissen war allerdings zu hören, dass es unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Ausrichtung gegeben habe. Der Abschied von Jurendic kam für Fans überraschend, dieser erfolgte im Zusammenhang mit einem radikalen Umbau. Das Trainerteam und die Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich wurden verändert und erweitert.

Für Jurendic wäre Borussia Mönchengladbach ein Neuanfang

Jurendic selbst hielt sich in den Monaten danach bedeckt. Der ruhige Schweizer blieb aber in der Branche präsent. Dass nun Borussia Mönchengladbach über ihn nachdenkt, zeigt, dass seine Arbeit öffentliche Anerkennung fand. Jurendic bringt die Erfahrung aus Augsburg und Zürich mit, wo er 2022 Meister geworden war. Er selbst wollte das Gerücht auf Nachfrage nicht kommentieren. Verwies stattdessen darauf, dass er immer wieder in Gesprächen sei.

Für Jurendic wäre ein Engagement am Niederrhein ein Neuanfang nach einem kurzen, aber intensiven Kapitel beim FCA. In Gladbach beraten Präsidium, Aufsichtsrat und Geschäftsführung über die nächsten Schritte und das weitere Vorgehen.