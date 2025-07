Ex-Sportdirektor Jurendic zu seinem Aus beim FCA: „Wir haben viel bewegt“

Marinko Jurendic hat sich die Zeit genommen. Unmittelbar nach seinem Aus als Sportdirektor des FC Augsburg wollte er sich nicht äußern. Nicht über die Umstände der Trennung, auch nicht über seine Gefühlslage. Jurendic wollte die Entscheidung sacken lassen. Natürlich sei er enttäuscht, das sagte er. Das war ihm auch deutlich anzumerken.

Nach dem Ende der vergangenen Bundesliga-Saison, die der FCA mit 43 Zählern beendet hatte, entschieden sich die Verantwortlichen um Geschäftsführer Michael Ströll für einen Neuanfang. Auf der Trainer- und Sportdirektor-Position. Jess Thorup musste ebenso seinen Platz räumen wie Marinko Jurendic.

Nun, fast sieben Wochen später, meldete sich der Schweizer zu Wort. Er wählte seinen Instagram-Account, um sich zu erklären. „Es sei mir gestattet, auf die branchenüblichen Formulierungen der PR-Routine zu verzichten. Vielmehr gibt es meinerseits Ehrlichkeit gegenüber Euch. Eine Ehrlichkeit und Klarheit, die meine gelebten Werte sowohl beruflich wie privat widerspiegeln“, begann er seinen Beitrag.

Jurendic müsse die Entscheidung akzeptieren

Jurendic betonte, dass er mit dem FC Augsburg zwei erfolgreiche Zeiten als Sportdirektor erlebt habe. Die Entscheidung des Klubs, auf der Trainer- sowie der Sportdirektor-Position neue Wege gehen zu wollen, müsse er akzeptieren. „Aus Respekt vor dem Klub“, wie es der 47-Jährige formulierte. Und: „Wir haben in den abgelaufenen zwei Spielzeiten zusammen viel bewegt. Mit klarer Linie, klugen Entscheidungen und einem starken Team. Wir haben Strukturen gelegt, Transfers mit Weitblick umgesetzt, den Klub wieder im Mittelfeld der Bundesliga mit Tuchfühlung gen Europa stabilisiert, Vereinsrekorde aufgestellt und vor allem das Fundament gestärkt, das trägt, das Konstanz garantiert – heute und morgen.“

Auf diesem Fundament lässt es sich jetzt aufbauen. Seine Nachfolger werden das tun. Die Augsburger Bosse haben entschieden, die sportliche Führung auf mehrere Personen auszubauen. Sportdirektor wird Benjamin Weber, der Ende Juli mit Beginn des Trainingslagers in seine neue Aufgabe startet. Ihn unterstützen Marc Lettau (Kaderplanung), Manuel Baum (Leiter Entwicklung und Innovation) und Julian Baumgartlinger (Koordinator Lizenzspielerabteilung). Mit Sandro Wagner steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Einer, der viel Aufmerksamkeit nach Augsburg bringt, wie der Trainingsauftakt am Montag bewies.

Der FCA möchte den nächsten Schritt gehen. Den hatten die Bosse Thorup und Jurendic nicht mehr zugetraut. Vor allem hatten sie wohl bemängelt, dass der Augsburger Weg nicht mit aller Konsequenz beschritten worden war. Also verstärkt auf eigene Nachwuchsspieler zu bauen und sie regelmäßig einzusetzen. Wagner soll das ändern.

Bei Jurendic bleibt keine verletzte Eitelkeit

Jurendic betonte, dass seine Amtszeit in Augsburg „keine Solo-Nummer“ gewesen sei. „Es war Teamarbeit – mit Menschen, die Verantwortung übernehmen, mitdenken, anpacken und für den FCA leben.“ Ihm sei es wichtig, dass die „persönlich wie beruflich bereichernde Zeit in Augsburg nicht durch nachträgliche Nebengeräusche verzerrt wird“. Die Aufmerksamkeit gelte dem Wesentlichen, „dem Team, der Entwicklung, dem gemeinsamen Ziel. Die Dinge, die zählen, haben für sich gesprochen. Und tun es bis heute.“

Der Schweizer bedankte sich ausdrücklich bei den Fans für deren Unterstützung. Sie hätten mit ihrer Leidenschaft und Begeisterung seine Zeit nachhaltig geprägt. Am Ende stellte er die Frage, was bleibt. Seine Antwort: „Ein klarer Abschied. Keine verletzte Eitelkeit. Fakten. Ich verlasse den FC Augsburg gestärkt. Manchmal endet etwas, das eigentlich noch nicht zu Ende war. Dann heißt es: Haltung zeigen. Und weitergehen.“

Wohin, das führte Jurendic nicht aus. Klar ist aber, dass er gerne weitergearbeitet hätte. Dass ihn die Entscheidung zur Trennung ebenso überrascht wie enttäuscht hat.