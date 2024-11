Ex-FCA-Profi gibt Sensations-Comeback

Martin Hinteregger war auch schon in seiner Zeit (2016 bis 2019) als Fußball-Profi beim FC Augsburg immer für eine Überraschung und viele Schlagzeilen gut. Positiv wie negativ. Jetzt sorgt der 32-jährige Österreicher wieder für Aufregung. Eigentlich hatte er im Sommer 2022 seine Profikarriere beendet, jetzt macht er nach zweieinhalb Jahren eine Rolle rückwärts. Ab dem 1. Januar will er für den österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt auflaufen.

Hinteregger unterzeichnet bei Austria Klagenfurt Vertrag bis Sommer 2026

Wie der Klub auf seiner Homepage veröffentlichte, hat Hinteregger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Trainiert wird der Tabellen-Neunte von Peter Pacult, der auch in Deutschland bekannt ist. Der 65-Jährige spielte als Profi für den TSV 1860 München und war als Trainer unter anderem ebenfalls für die Löwen, Dynamo Dresden und RB Leipzig tätig.

„Martin Hinteregger hat einen ungewöhnlichen Karriereweg genommen, nach extrem erfolgreichen Jahren bei Eintracht Frankfurt wohl auf dem persönlichen Höhepunkt den Entschluss gefasst, eine Pause einzulegen. Wir standen regelmäßig in Kontakt, sind in dieser Zeit offen und ehrlich miteinander umgegangen. Er hat wieder Feuer gefangen, die Motivation und der Ehrgeiz sind zurück. Wir freuen uns darüber, dass er seine Klasse und Erfahrung bei der Austria einbringen wird und sind davon überzeugt, dass er in jeder Hinsicht einen Gewinn für unseren Verein darstellt“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel. Auch der 53-jährige Österreicher ist in Deutschland kein Unbekannter. Er war Co-Trainer in Hoffenheim, dann sportlicher Leiter, Geschäftsführer und auch kurz Interimstrainer beim TSV 1860 München. Seit dem 1. Juni 2023 ist er jetzt Geschäftsführer Sport bei Austria Klagenfurt.

Hinteregger selbst hat wieder einmal auf sein „Bauchgefühl“ gehört. „Nach körperlich und mental sehr anstrengenden Jahren war es wichtig für mich, etwas Abstand zu gewinnen und mein Leben neu auszurichten. Doch mir ist jetzt klar geworden, dass meine Geschichte als Fußballer noch nicht zu Ende geschrieben ist, dass ich bereit bin, mich auf hohem Niveau zu messen und zu beweisen. Austria Klagenfurt und das Wörthersee-Stadion bedeuten Heimat für mich und ich kann es kaum erwarten, wieder am Platz zu stehen.“

Hinteregger machte eine Ausbildung zum Hubschrauber-Piloten

Am Dienstag wird der Ex-Nationalspieler das Training aufnehmen, in welcher Verfassung er dann nach der Winterpause sein wird, wird man sehen. Nach seinem Abschied absolvierte er eine Ausbildung zum Hubschrauber-Piloten. Fit hielt er sich mit Hobby-Eishockey und seit Sommer 2022 als Spieler und später als Spielertrainer bei seinem Heimatklub SGA Sirnitz. Derzeit rangiert die SGA in der Kärntner Unterliga Ost (Österreichs 5. Liga) auf Tabellenplatz 13. Dort spielte er zuletzt meistens Stürmer, als Profi war Hinteregger als Verteidiger oft ein Erfolgsgarant. Über 60 Mal trug er das Trikot der österreichischen Nationalmannschaft.

Er sorgte aber auch in seiner Heimat für Unruhe. Zuletzt im Oktober. Nach dem 3:4 bei ASKÖ Mittlern in der Unterliga Ost (Österreichs 5. Liga) soll er einen Fan attackiert und umgestoßen haben. Daraufhin wurde der ehemalige österreichische Nationalspieler (67 Länderspiele) suspendiert. Nach Protest des Vereins und der Spielervereinigung (VdF) vom Kärntner Fußballverband die Suspendierung Ende Oktober wieder aufgehoben, nachträglich für vier Spiele gesperrt, die Hinteregger bereits verbüßt hatte. Seitdem durfte er wieder sämtlichen Funktionen im Fußballsport nachgehen. Ein Strafverfahren steht aber noch aus.

Hinteregger kritisierte beim FCA seinen damaligen Trainer Manuel Baum

Auch zu seiner Zeit in Augsburg hatte es immer wieder Unruhe um Hinteregger gegeben. Im Januar 2019 wurde er beim FCA suspendiert, weil er nach einer 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach seinen damaligen Trainer Manuel Baum attackierte. „Ich kann nichts Positives über ihn sagen und will auch nichts Negatives sagen.“ Hinteregger wurde dann zu Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

Martin Hinteregger absolvierte 79 Bundesligaspiele für den FCA

Hinteregger torkelt betrunken im Trainingslager über ein Dorffest

Im folgenden Sommer-Trainingslager des FCA wurde er gefilmt, wie er betrunken nach einem Mannschaftsabend durch Kitzbühel torkelte. Am Ende wechselte er nach 79 Bundesligaspielen für den FCA fest zu Eintracht Frankfurt. Dort beendete er im Sommer 2022 mit 29 seine Karriere.

Jetzt also die Kehrtwende. Austria Klagenfurt kann den Defensivspezialisten gut gebrauchen. Denn am Samstag setzte es für Austria eine 0:7-Klatsche bei Sturm Graz.