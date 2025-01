Pokalheld Maximilian Bauer wechselt vom FCA zum 1. FC Kaiserslautern

Ein Stürmer kommt, ein Verteidiger geht: Während der FC Augsburg kurz vor der Verpflichtung von Mergim Berisha steht, verleiht der Bundesligist Innenverteidiger Maximilian Bauer bis zum Saisonende an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

„Durch die Leihe zu einem in der Spitzengruppe platzierten Zweitligisten soll Maxi nicht nur möglichst viel Spielzeit, sondern auch den nötigen Wettkampfrhythmus auf hohem Niveau erhalten. Wir sind überzeugt, dass dieser Wechsel in der aktuellen Situation die bestmögliche Lösung ist und wünschen Maxi viel Erfolg für seine neue Aufgabe“, ließ FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic mitteilen. „Ich freue mich auf die Zeit in Kaiserslautern und bin den Verantwortlichen dankbar, dass sie mir diese Leihe ermöglicht haben. Ich kenne die zweite Liga bestens aus meiner Zeit bei Greuther Fürth und möchte nun so viele Einsatzminuten wie möglich sammeln, um meine Entwicklung weiter voranzutreiben und im Sommer gestärkt nach Augsburg zurückzukehren“, wird Maximilian Bauer in der Pressemitteilung zitiert.

Maximilian Bauer verlässt FC Augsburg Richtung 1. FC Kaiserslautern

Der 24-jährige Niederbayer ist das „Opfer“ der jüngsten Verpflichtung von Cedric Zesiger vom VfL Wolfsburg und dem kometenhaften Aufstieg von Nachwuchs-Talent Noahkai Banks. Zusammen mit Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, Kevin Schlotterbeck und Chrislain Matsima kämpft das Quintett um die drei freien Plätze in der von Trainer Jess Thorup bevorzugten Dreier-Kette. Für Bauer sind damit die Chancen auf einen weiteren Bundesliga-Einsatz gegen null gesunken.

Überhaupt war Bauer seit seiner Verpflichtung im Sommer 2022 die meiste Zeit der On-Off-Innenverteidiger. Nur in der ersten Saison spielte er zunächst regelmäßig. Sport-Vorstand Stefan Reuter hatte Bauer früh ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth geholt. Und der 22-Jährige überraschte, stand 20 Mal in der Bundesliga in der Startelf von Trainer Enrico Maaßen. Ihm gelang sogar der Sprung zur U21-EM mit Deutschland. Doch diese Hochphase hielt nicht. Die Spielzeiten wurden weniger, und nach dem Trainerwechsel hin zu Jess Thorup sanken die Aktien von Bauer weiter. Doch wenn Bauer spielte, dann lieferte er meist solide Leistungen ab. Dem FCA reichte das aber nicht mehr.

Bauer verwandelt den entscheidenden Elfmeter im DFB-Pokal-Krimi gegen den Karlsruher SC

Seinen vorerst letzten großen Auftritt hatte Bauer beim Pokal-Krimi beim Karlsruher SC. Beim 7:6 (2:2)-Sieg nach Elfmeterschießen verwandelte Bauer den entscheidenden Elfmeter und öffnete damit dem FCA den Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Bauer war in Karlsruhe erst in der 98. Minute eingewechselt worden – für den von Krämpfen geplagten Marius Wolf und hatte dann seinen großen Auftritt beim Elfmeterschießen. Auf dem Platz verlor er nach seinem Siegesschuss aber alle Hemmungen. Zuerst war er noch in Richtung seiner Mitspieler an der Mittellinie gestürmt, doch dann posierte er vor der KSC-Kurve. Und provozierte fast einen Platzsturm. Nach dem Spiel wirkte er richtig erschrocken über seinen emotionalen Ausraster: „Da muss ich mich entschuldigen. Da waren Emotionen dabei, aber da muss ich mich umdrehen und zu unseren Fans gehen.“

FCA spielt im DFB-Pokal-Viertelfinale beim VfB Stuttgart

Am 4. Februar tritt der FCA nun im DFB-Pokal-Viertelfinale beim VfB Stuttgart an. Maximilian Bauer ist nicht mehr dabei. Dafür aber aller Voraussicht nach Mergim Berisha.