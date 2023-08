BVB hat offenbar Interesse an FCA-Stürmer Berisha

Laut einem Medienbericht soll Borussia Dortmund an Mergim Berisha vom FC Augsburg interessiert sein. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben.

Borussia Dortmund ist kurz vor Ende der Transferperiode am Freitag noch auf der Suche nach Verstärkung im Sturm – auch weil Sébastian Haller wegen des Afrika-Cups im Winter wochenlang fehlen wird. Der BVB soll dabei Mergim Berisha vom FC Augsburg ins Auge gefasst haben. Am Montagabend sollen laut einem Bericht von Sky bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Nach Informationen unserer Redaktion soll es aber noch keinen Kontakt zwischen den beiden Klubs gegeben haben.

BVB-Interesse: Berisha will "nächsten Step gehen"

Der zweimalige Nationalspieler Berisha gilt beim FC Augsburg als Verkaufskandidat. Er habe geäußert, "dass er gerne den nächsten Step gehen möchte. Und wenn es die Möglichkeit gibt, muss man gucken, weil die Clubs auch wirtschaftliche Interessen verfolgen", hatte FCA-Trainer Enrico Maaßen dazu zuletzt gesagt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Trotzdem würde er Berisha aus sportlichen Gründen gerne behalten. "Mergim hat eine enorme Abschlussqualität. Er ist mit links, mit rechts und mit dem Kopf gefährlich", sagte Maaßen in der Pressekonferenz nach dem ersten Saisonspiel gegen Borussia Mönchengladbach und betonte: "Von der Qualität ist so ein Spieler für uns vorne im Angriff außergewöhnlich."

Der 25-jährige Berisha erzielte in der vergangenen Saison neun Tore für den FCA und steuerte vier Vorlagen in 23 Ligaspielen bei. Im März feierte er zudem sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Der FCA hatte bei dem Leihspieler von Fenerbahce Istanbul im Sommer die ausgehandelte Kaufoption gezogen. Etwa vier Millionen Euro Ablöse waren fällig. Für eine deutlich höhere Summe würde der FCA den zweimaligen deutschen Nationalspieler wohl ziehen lassen.

Auch Demirovic wurde mit BVB in Verbindung gebracht

"Wenn man sich unseren Kader in der Offensive anschaut, haben wir nicht viele Spieler, die über 1,80 Meter groß sind. Außerdem wissen wir, dass Sébastien Haller im Winter zum Afrika-Cup fährt", hatte BVB-Trainer Edin Terzic dazu gesagt. "Deshalb tauschen wir uns für diese Profile, die uns fehlen, aus und schauen, ob es Möglichkeiten gibt, uns breiter aufzustellen." Zuletzt hatte sich der BVB um eine Verpflichtung von Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig bemüht, war damit aber gescheitert.

Auch Berishas Teamkollege Ermedin Demirovic war bereits mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. Doch laut Sky ist das Thema Demirovic aktuell nicht so heiß wie Berisha. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.