Ex-FCA-Spieler Mergim Berisha ist in Hoffenheim schon aussortiert

Für Ex-FCA-Spieler Mergim Berisha läuft es weiterhin nicht: Der 27-Jährige, der die Rückrunde der vergangenen Saison beim FC Augsburg unter Vertrag stand, ist im Sommer zurück zu seinem Stammverein Hoffenheim gekommen. Im Kraichgau hat der zweimalige Nationalspieler zwar noch einen Vertrag bis 2027 - aber keine Zukunft mehr. Wie die TSG mitteilte, wird Berisha nicht mit ins Trainingslager des Vereins nach Seefeld in Tirol mitreisen und sich stattdessen im Trainingszentrum in Zuzenhausen fit halten. Zusammen mit Berisha sind auch Dennis Geiger und Florian Grillitsch für das Trainingslager gestrichen. Das Trio, so die TSG Hoffenheim, habe „die Freigabe für Gespräche mit anderen Vereinen erhalten“.

Immerhin: Für Berisha dürfte sich die Zeit bei der TSG Hoffenheim dem Ende zuneigen. Zweitligist Hertha BSC zeigt Interesse an ihm. Der Coach der Berliner, Stefan Leitl, sagte kürzlich gegenüber der Bild: „Ich hoffe auch bei Berisha, dass er noch zu uns kommt. Das liegt aber nicht alleine an uns.“ Berisha soll aber auch Angebote aus dem Ausland haben.

Für den FC Augsburg kam Mergim Berisha nur auf zwei Kurzeinsätze

Ein Wechsel wäre für den gebürtigen Berchtesgadener das Ende der unglücklichen Zeit in Hoffenheim. Richtig glücklich wurde der Angreifer seit seinem Wechsel vom FC Augsburg nach Sinsheim im Sommer 2023 nie: Zuerst stoppte ihn ein Kreuzbandriss, dann war er wegen Unstimmigkeiten mit dem damaligen TSG-Coach Pellegrino Matarazzo kurzzeitig suspendiert. Die Leihe im Januar 2025 zum FC Augsburg sollte für Berisha die Rückkehr zum Besseren sein - aber auch beim FCA lief nichts zusammen.

Denn auch in Augsburg war der Stürmer fast nur verletzt, kam nur auf zwei Kurzeinsätze. Wie der damalige FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic im Laufe der Rückrunde sagte, ist Berisha schon mit einer Verletzung aus Hoffenheim zum FC Augsburg gekommen. Richtig fit, so schien es, wurde der verletzungsanfällige Stürmer während seines halben Jahres in der Fuggerstadt nie. Nun scheint die Hertha auf die Fähigkeiten des fitten Stürmers zu hoffen.