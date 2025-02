FCA-Stürmer Mergim Berisha ist zurück auf dem Platz

Es wäre sicher eine Spielform gewesen, die Mergim Berisha gefallen hätte. FCA-Trainer Jess Thorup ließ am Mittwoch seine Mannschaft auf einem kleinen Spielfeld in Spielform intensiv Torabschlüsse üben, als Berisha mit Robert Gumny, Mahmut Kücüksahin und Reha- und Athletiktrainer Christian Hahn den Trainingsplatz betrat.

FCA-Trainer Jess Thorup ist bei verletzten Spielern optimistisch

Für das angeschlagene Trio blieb es nur bei einer Laufeinheit, doch für Trainer Thorup war es ein gutes Zeichen. „Einige, die verletzt waren, laufen wieder auf dem Platz. Ich hoffe, dass alle Spieler nach der Länderspielpause (17. März bis 25. März) wieder bereit sind“, erklärte der 55-jährige Däne nach der ersten Einheit der Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr, WWK-Arena).

Trainer Jess Thorup hofft auf eine Rückkehr von Mergim Berisha nach der Länderspielpause.

Bei Mads Pedersen (nach Bänderriss) und Henri Koudossou (muskuläre Probleme) könnte es sogar etwas schneller gehen. Sie absolvierten im Rahmen ihres Rehaprogramms bereits einige fußballspezifische Übungen auf einem Nebenplatz.

FCA-Stürmer Mergim Berisha hat es auch mit einer lädierten Sehne im Oberschenkel zu tun

Besonders die Rückkehr von Stürmer Mergim Berisha wird trotz der derzeitigen Erfolgsserie beim FCA lieber heute als morgen erwartet. Der FCA hatte den 26-Jährigen auf Leihbasis für ein halbes Jahr von der TSG 1899 Hoffenheim in der Winterpause zurückgeholt, doch nach nur wenigen Trainingseinheiten fiel er mit einer Oberschenkelverletzung aus. Später stellte sich dann heraus, dass auch eine Sehne betroffen ist.

Berisha wurde geholt, um die Sturmmisere zu beenden. Denn trotz des Hattricks von Alexis Claude-Maurice beim 3:0-Sieg in Gladbach, der erste eines FCA-Spielers in der Bundesliga, tut sich der FCA mit dem Toreschießen schwer. Zuvor blieb der FCA nämlich drei Pflichtspiele in Folge ohne eigenen Treffer. Insgesamt hat der FCA in der Bundesliga gerade einmal 27 Treffer erzielt. Das Mittelstürmer-Trio Philipp Tietz, Samuel Essende (je fünf Tore) und Steve Mounie geizt zwar nicht mit Einsatz, aber mit Toren. Und auch im Festmachen und Verteilen der Bälle im vordersten Bereich hatte sich die sportliche Leitung um Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic von Berisha einen Qualitätssprung erhofft.

Feiert Mergim Berisha sein Comeback ausgerechnet gegen die TSG 1899 Hoffenheim?

Doch daraus wurde nichts. Jetzt hofft FCA-Trainer Jess Thorup, dass Berisha wenigstens für die letzten acht Saisonspiele fit sein wird. „Ich habe heute Morgen bei Mergim noch einmal nachgefragt: Wenn nichts Neues passiert, dann sollte er nach der Länderspielpause bereit sein.“ Da gastiert der FCA übrigens am 29. März bei der TSG 1899 Hoffenheim.