U21-Trainer di Salvo beruft Kömür und Kade in den deutschen Kader

Insgeheim hatte Mert Kömür darauf spekuliert, schon bei der U21-Europameisterschaft in diesem Jahr berücksichtigt zu werden. Doch eine Berufung blieb aus, stattdessen verfolgte der Offensivspieler des FC Augsburg das Turnier vor dem Fernseher. Sah, wie Nick Woltemade und seine Mitspieler ins Finale einzogen, dieses aber gegen England in der Verlängerung verloren (2:3). Bei der nächsten EM allerdings könnte Kömür dabei sein. Cheftrainer Antonio di Salvo hat den 20-Jährigen für die nächsten Länderspiele des DFB-Nachwuchsteams in seinen Kader geholt.

Nicht nur Kömür wird eine Premiere erleben, ebenso ein Mitspieler. Anton Kade war vor wenigen Tagen vom FC Basel zum FCA gewechselt. In der Jugend von Hertha BSC war der 21-Jährige zum Profi ausgebildet worden, ehe er im Sommer 2022 in die Schweiz wechselte. Dort feierte er Erfolge, gewann Meisterschaft und Pokal. Nun darf er sich über die erste Nominierung für den deutschen U21-Kader freuen. Kade ist bereits in anderen U-Nationalteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aufgelaufen.

Mert Kömür schafft Durchbruch beim FC Augsburg

Kömür hatte in der vergangenen Saison endgültig den Durchbruch beim FCA und in der Bundesliga geschafft. In 20 Ligaspielen kam er zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Kömür profitiert in der aktuellen Runde von zwei Veränderungen: Einerseits möchte der FCA vermehrt Eigengewächse in der Bundesligamannschaft etablieren und ihnen in der Ersten Liga Spielzeit verschaffen; andererseits setzt der neue Trainer Sandro Wagner auf eine aktivere Spielweise.

Kömür kann dabei seine Variabilität im Angriff zeigen. Wagner setzt ihn im offensiven Mittelfeld ein, beim Auftaktsieg gegen den SC Freiburg (3:1) agierte der gebürtige Dachauer gar als Stoßstürmer. Sich selbst bezeichnet er gerne als „Zocker“, der Unvorhersehbares macht und Gegenspieler im Dribbling narrt. Wie Kade hat Kömür bereits in U-Nationalteams Spiele absolviert.

Türkischer Verband bemüht sich um Mert Kömür

Bislang nicht klar, für welches Land Kömür – sollte er berufen werden – in der A-Nationalmannschaft spielt. Noch hat sich der 20-Jährige nicht entschieden, ob er im Fall der Fälle Länderspiele für Deutschland oder die Türkei bestreiten möchte. Vor wenigen Monaten waren Vertreter des türkischen Verbandes bei ihm, um für die Türkei zu werben. In den Jugendnationalteams stand Kömür bisher für Deutschland auf dem Platz, zuletzt in der U19.

Die U 21-Europameisterschaft findet 2027 in Albanien und Serbien statt. In der Qualifikationsgruppe F trifft die deutsche Mannschaft neben Lettland auf Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta. Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.