Mert Kömür: Erst große Freude, dann Verletzungspech

Für Mert Kömür war es nur ein kurzes Vergnügen. Der Offensivspieler des FC Augsburg hatte sich sehr gefreut. Erstmals war er für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Ein logischer Schritt in seiner persönlichen Entwicklung nach zuletzt starken Leistungen. Aber eben auch ein Hinweis der Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), dass sie Kömür auch künftig gerne in ihren Auswahlmannschaften sehen würden.

Also reiste Kömür zum Treffpunkt der Nachwuchsmannschaft. Das erste Training stand am Dienstag an, die Vorfreude war groß. Aber auch schnell dahin. Gleich in der ersten Einheit brach sich der 20-Jährige den Zeh und musste wieder abreisen. Wie lange er ausfallen wird, ist ungewiss.

Für ihn wurde Aaron Zehnter nachnominiert. Zehnter spielte ebenfalls lange für den FC Augsburg, ehe er über Paderborn nun beim VfL Wolfsburg landete. Am vergangenen Wochenende erzielte er sein erstes Bundesligator beim Unentschieden gegen den FSV Mainz 05.

Irgendwann muss sich Kömür für ein Land entscheiden

Kömür also ist zurück in Augsburg. Ein Rückschlag für den 20-Jährigen, der sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt. Damit kann er entscheiden, für welches Land er künftig gerne spielen würde – sofern er irgendwann für die A-Nationalmannschaft nominiert wird.

Die Türkei jedenfalls wirbt schon mächtig um den 20-Jährigen. Es ist nicht lange her, dass Vertreter des türkischen Verbandes bei ihm zu Hause in Dachau waren. Sie sprachen lange mit ihm und seiner Familie. Kömürs Mutter ist Deutsche, der Vater hat türkische Wurzeln. Aufgewachsen ist Mert Kömür in Deutschland, häufig aber auch in der Türkei zu Besuch, wo die Familie seines Vaters mittlerweile in Istanbul wohnt.

Nach der Abreise von Mert Kömür ist immerhin noch ein weiterer Akteur des FC Augsburg bei der deutschen U21-Nationalmannschaft dabei. Auch Anton Kade war für das Testspiel am Freitag (18 Uhr) in Albanien und die EM-Qualifikation am Dienstag (20.30 Uhr) gegen Lettland nominiert worden. Die Augsburger hatten den 21-Jährigen vor wenigen Tagen vom FC Basel verpflichtet. 2,25 Millionen Euro hat sich der FCA den Transfer kosten lassen, plus mögliche Boni könnte sich die Summe auf 2,5 Millionen Euro erhöhen.

Beim 2:3 gegen den FC Bayern München stand Kade am vergangenen Samstag erstmals im Kader, in der Schlussphase wurde er gar eingewechselt. „Ich bin froh, mein Debüt gefeiert zu haben. Auch wenn ich lieber gewonnen hätte“, sagte er hinterher. Die Partie aber hätte sein vorheriges gutes Gefühl bestätigt.

In Basel war Anton Kade ein Schlüsselspieler

Vor drei Jahren war Kade von der Hertha in Berlin nach Basel gewechselt. In der Schweizer Super League hoffte er auf viel Spielzeit und damit die Gelegenheit, im Männerfußball, wie er sagt, Fuß zu fassen. Ein Wunsch, der sich erfüllte.Er entwickelte sich gar zu einem der prägenden Spieler des Teams, mit dem er Meisterschaft und Pokal gewann. 107 Pflichtspiele stehen in seiner Bilanz. Am Samstag aber sagte Kade auch: „Nichts gegen die Super League, das ist eine gute Liga. Aber nach drei Jahren bin ich bereit für die Bundesliga.“

Kade rückte in den Fokus einiger Teams. Wer neben dem FCA Interesse hatte, wollte er nicht verraten. Die Augsburger bemühten sich aber sehr um den 21-Jährigen. Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Benjamin Weber, aber auch Trainer Sandro Wagner. „Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die haben mich ziemlich angezündet“, sagte Kade. Und: „Eigentlich haben es alle gut gemacht. Aber Sandro kann gut überzeugen, er hat die Gabe, jemanden richtig anzuzünden.“ Also für eine Aufgabe zu begeistern.

Kade ist ein flexibler Offensivspieler. Er fühlt sich auf den Außenbahnen wohl, kann aber auch direkt hinten den Stürmern spielen. Das bringt Wagner noch mehr taktische Möglichkeiten. Kade jedenfalls ist überzeugt, den für sich genau richtigen Arbeitgeber gefunden zu haben. „Augsburg kann sehr viel attackieren dieses Jahr“, sagte er. Im Tabellenplatz ausgedrückt? Das wollte Kade nicht. Nur soviel: „Viel Attackieren heißt erfolgreich spielen.“