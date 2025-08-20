Bundesligastart des FC Augsburg beim SC Freiburg: Kein Wiedersehen mit Michael Gregoritsch

Wenn der FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg in die Bundesliga startet, dann wird es kein Wiedersehen mit Michael Gregoritsch geben. 2022 war der österreichische Nationalspieler vom FC Augsburg im Tausch gegen Ermedin Demirovic zum Ligakonkurrenten in den Schwarzwald gewechselt, am Mittwoch nun wurde der 31-Jährige als Neuzugang beim dänischen Traditionsklub Bröndby IF vorgestellt. Dort hatte er kurz zuvor einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Nach 107 Pflichtspielen und 30 Toren verlässt Gregoritsch die Breisgauer, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hatte. Der Abschied von Freiburg sei ihm nicht leicht gefallen. „Freiburg ist mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen – sowohl sportlich als auch privat“, betonte der Steirer. „Ich blicke mit Freude zurück auf den gemeinsamen Weg und kann sagen, dass der SC einen echten Fan mehr hat.“ Auf seinem Instagram-Kanal verabschiedete er sich mit einem emotionalen Video.

Gregoritsch will mit Österreich zur WM 2026

Doch am Ende waren seine sportlichen Wünsche wichtiger. Gregoritsch sah seine WM-Teilnahme mit Österreich in Gefahr. Dafür muss er spielen. Aber unter Trainer Julian Schuster, der Freiburg-Ikone Christian Streich nach dessen Rücktritt im Sommer 2024 abgelöst hatte, wurden seine Einsatzzeiten immer kürzer. Schuster hatte für Gregoritsch immer öfter nur die Rolle als „Joker“ vorgesehen. In 23 Pflichtspielen erzielte Gregoritsch in der vergangenen Saison drei Tore und im für diese Spielzeit modifizierten Konzept von Schuster war für Gregoritsch gar kein Platz mehr. Seine Position besetzt nun der 22-jährige Neuzugang Igor Matanovic von Eintracht Frankfurt. Beim 2:0-Pokalsieg bei den SF Lotte stand Gregoritsch gar nicht mehr im Kader.

Werder Bremen und der 1. FC Köln wurden gehandelt, es wurde aber Bröndby IF

Werder Bremen und der 1. FC Köln schienen die ersten Adressen zu sein. Nun aber Dänemark. Ausschlaggebend soll die Zusage gewesen sein, dass Gregoritsch als Stammkraft im Sturm eingeplant werde. Der Klub aus einem Vorort von Kopenhagen ist in der dänischen Superliga nach zwei Runden Zweiter und spielt an diesem Donnerstag im Conference-League-Play-off-Hinspiel gegen Racing Straßburg. In Dänemark stellte er sich gleich mal mit einer forschen Ansage vor: „Es gibt eine Sache, die ich als Spieler noch erreichen möchte – und das sind Titel.“

FCA tauschte Michael Gregoritsch gegen Ermedin Demirovic ein. Ein gutes Geschäft für den FCA, kein gutes für den SC Freiburg

An Selbstbewusstsein mangelt es dem gebürtigen Grazer nicht. Das war auch 2017 so, als der FCA ihn für 5,5 Millionen Euro vom Hamburger SV verpflichtete. Gregoritsch startete stark mit 13 Toren in 32 Bundesligaspielen, doch im Laufe der Zeit, unterbrochen von Zwischenhochs, zeigte seine Leistungskurve nach unten.

Michael Gregoritsch war an Schalke 04 ausgeliehen

Zwischendurch war er auch ein halbes Jahr an Schalke 04 ausgeliehen. Ein Gastspiel ohne großen Erfolg.

Nach fünf Jahren gelang dann dem FCA im Sommer 2022 der geniale Schachzug mit dem Tausch Gregoritsch gegen Ermedin Demirovic. Der war in Freiburg unter Streich unglücklich und mischte nach seinem Wechsel zum FCA die Bundesliga auf. Am Ende war der VfB Stuttgart im vergangenen Sommer bereit, am Ende rund 26 Millionen Euro Ablöse (inklusive aller Boni) für Demirovic zu bezahlen. Der SC Freiburg soll nun gerade mal 1,5 Millionen Euro für Gregoritsch bekommen.