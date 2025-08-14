Warum sich FCA-Mittelfeldspieler Jakic immer hohe Ziele setzt

Kristijan Jakic mag das momentan sonnige Wetter, wenngleich die derzeit hohen Temperaturen schon sehr herausfordernd für Profisportler sind. Die Sonne aber mache vieles besser. Im Zweifel könne man sich ja schützenden Schatten suchen. Den gab es in dieser Woche auf dem Trainingsgelände des FC Augsburg kaum. Schweißtreibend waren und sind die Einheiten.

Es ist die letzte Woche vor dem Pflichtspielstart. Nach harten Wochen der Vorbereitung freut sich der Fußball-Bundesligist auf die erste Herausforderung. Die scheint am Sonntag (18 Uhr) lösbar, wenngleich eine erste Runde im Pokal immer unangenehm werden kann. Gerade bei einem stark in die Saison gestarteten Regionalligisten wie den Halleschen FC.

Bundesligisten straucheln immer wieder an diesen vermeintlich niedrigen Hürden. Deshalb warnte auch Kristijan Jakic vor dem Duell mit dem Klub aus Sachsen-Anhalt. „Die erste Pokalrunde ist immer schwer. Halle ist schon im Rhythmus, sie haben viel Selbstvertrauen. Wenn wir denken, dass es ein leichtes Spiel wird, scheiden wir aus.“

Ein frühes Pokal-Aus wäre für den FCA ein echter Dämpfer

Ein solches Spiel bringt auch immer viele Unwägbarkeiten mit sich. Platz, Stadion, die Regionalliga bietet nicht immer die gleichen Voraussetzungen wie ein Auswärtsspiel in der Bundesliga. Auch deshalb ist die erste Pokalrunde für die vermeintlichen Favoriten häufig unangenehm. Für den FCA stellt sich zudem die Problematik, dass ein überraschendes Aus die Euphorie um Neu-Trainer Sandro Wagner und dessen Wirken gewaltig dämpfen würde.

So weit aber möchte Jakic nicht denken. „Wir müssen 100 Prozent zeigen, um in die nächste Runde zu kommen“, sagte der Kroate. Beim Trainingsauftakt in dieser Woche am Dienstag fehlte Wagner, da er ein weiteres Mal zum Trainerlehrgang nach Frankfurt musste. Für die Spieler allerdings kein Problem. „Sandro ist der Boss. Wenn er da ist, ist es natürlich noch einmal anders. Aber auch ohne ihn gibt jeder 100 Prozent. Sonst schadet man sich nur selbst“, sagte Jakic.

Wie bereits in der vergangenen Saison gehört der 28-Jährige zu den Stellvertretern von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. Neben ihm sind das noch Torwart Finn Dahmen und Stürmer Phillip Tietz. „Es bedeutet viel, Vizekapitän zu sein. Das zeigt, dass der Klub und der Trainer an mich glauben und mir vertrauen“, sagte Jakic.

Der Kroate dürfte im defensiven Mittelfeld gesetzt sein. Zuletzt spielte er gegen Sunderland an der Seite von Neuzugang Han-Noah Massengo. Als Startplatzgarantie aber sieht er das nicht. Die Konkurrenz sei groß, mit Robin Fellhauer und Elvis Rexhbecaj gebe es zwei Spieler auf einem ähnlichen Niveau.

Jakic möchte um das internationale Geschäft kämpfen

Die vergangene Saison hatte der FCA auf Rang zwölf mit 43 Zählern beendet. Große Teile der zweiten Saisonhälfte seien in Ordnung gewesen, so Jakic. Der Saisonabschluss allerdings ging mit vier Niederlagen in Folge schief. Nun gehe es darum, von Anfang bis Ende möglichst am Leistungsmaximum zu spielen. Denn Jakic hat viel vor. „Wir können mehr erreichen als vergangene Saison“, meinte der 28-Jährige. Er stecke sich ohnehin immer hohe Ziele. „Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber ich persönlich möchte immer um das internationale Geschäft kämpfen.“ Und: „Wenn wir alle so denken, haben wir eine Chance, etwas zu erreichen.“

Dafür aber müsse der Entwicklungsprozess unter Wagner weiter vorangetrieben werden. „Wir haben viel gearbeitet, noch aber passt nicht alles. Wir haben noch Arbeit vor uns“, meinte Jakic. Dabei gehe es darum, mehr und mehr zu verinnerlichen, was der Trainer von seinem Team erwarte. „Wir konzentrieren uns jetzt mehr auf die Offensive im Vergleich zur vergangenen Saison“, erklärte Jakic.

Spielt er mit dem FCA eine erfolgreiche Saison, hilft ihm das auch für seine Ambitionen im Nationalteam Kroatiens. Die WM im kommenden Sommer sei sein großes Ziel. „Jeder Spieler träumt davon, bei einer WM Teil der Mannschaft zu sein“. In Katar war er bereits dabei, mehr als zu einem Kurzeinsatz reichte es da nicht.